Южная Корея и КНДР проведут переговоры об Олимпиаде

Южная Корея и КНДР договорились провести 9 января переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также пути улучшения отношений, сообщает «Интерфакс».

«Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего уровня путем обмена документами», — сказал на брифинге представитель южнокорейского министерства объединения.

По его словам, основными пунктами повестки дня будут вопросы о том, как улучшить двусторонние отношения связи, а также подготовку к Олимпиаде.

В свою очередь президенты США и Южной Кореи договорились не проводить совместные военные учения во время февральской Олимпиады.

