Южная Корея и КНДР проведут переговоры об Олимпиаде

Южная Корея и КНДР договорились провести 9 января переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также пути улучшения отношений, сообщает «Интерфакс».
«Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего уровня путем обмена документами», — сказал на брифинге представитель южнокорейского министерства объединения.
В свою очередь президенты США и Южной Кореи договорились не проводить совместные военные учения во время февральской Олимпиады.