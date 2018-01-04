Александр Плющев об обстреле Хмеймим

Все смешалось в доме Облонских. Conflict Intelligence Team, которая неоднократно разоблачала разные фейки из горячих точек, сегодня скорее осторожно поддержала Минобороны в его версии обстрела Хмеймим. Согласно которой — обстрел был, и даже на четвертый день нам сообщили, что два человека погибли , но вот данные о раздолбанных напрочь самолетах — злостный фейк.



В свою очередь, военный журналист Роман Сапоньков, который работал на «Журналистскую правду» и ФАН, родственные «фабрике троллей», опровергает версию Минобороны и постит фотки повреждений, полученных российской военной техникой в Сирии.

Пока впечатление такое, что потери среди личного состава волнуют Минобороны гораздо меньше потерь техники. Теперь понятно, что, к большому сожалению, есть и то, и другое. И Минобороны, которое многократно попадалось на прямой лжи — веры ровным счетом никакой. А CIT задает один важный вопрос: почему ни одна из действующих там группировок не заявила о своем военном успехе.



В материале Ъ, который первый обо всем этом сообщил, я бы выделил такие слова: склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. 31 декабря дело было.

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