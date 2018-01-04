Путин снял запрет на авиаперевозки в Каир

Президент России Владимир Путин разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. В соответствии с президентским указом, на Каир не распространяется введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки пассажиров с территории РФ на территорию Египта. Российским туроператорам также разрешена продажа туров, предусматривающих воздушные перевозки в Каир, сообщает «Интерфакс».

Путин в середине декабря 2017 года по итогам переговоров в Египте заявил о готовности к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Глава Минтранса РФ Максим Соколов тогда же сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля.