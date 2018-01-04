Манафорт подал в суд на спецпрокурора Мюллера

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера и заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна, пишет The New York Times.
По словам Манафорта, Мюллер, обвинив его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вышел за рамки своих полномочий. Мюллер расследует вмешательство российского правительства в президентские выборы в США. В рамках этого расследования прокуроры предъявили Манафорту обвинения в отмывании денег, но это никак не связано с вмешательством в выборы, утверждает Манафорт в иске.