Манафорт подал в суд на спецпрокурора Мюллера

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера и заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна, пишет The New York Times.

По словам Манафорта, Мюллер, обвинив его в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вышел за рамки своих полномочий. Мюллер расследует вмешательство российского правительства в президентские выборы в США. В рамках этого расследования прокуроры предъявили Манафорту обвинения в отмывании денег, но это никак не связано с вмешательством в выборы, утверждает Манафорт в иске.

Он подал в суд на Мюллера и Розенштейна. В иске говорится, что Розенштейн дал Мюллеру слишком широкие полномочия. Манафорт просит суд снять с него обвинения, а также запретить спецпрокурору, расследовать что-либо кроме вмешательства России в выборы.