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Власти Ирана объявили об окончании протестов в стране

04.01.2018

Командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения Вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари заявил, что протесты в стране были смутой и что она провалилась, сообщает РБК со ссылкой на иранское информационное агентство Fars. 

Мохаммад Али Джаафари сообщил, что большинство из задержанных участников беспорядков — члены террористических организаций, часть из них действовали «по приказу США, сионистов и саудовского режима». По его словам, число участвовавших в акциях протеста по всей стране не превышало 15 тыс. человек.
 
Массовые акции протеста начались в Иране 28 декабря 2017 года. В результате беспорядков погибли не менее 20 человек. Власти страны заявили, что поймали «главаря бунтовщиков», который был подготовлен европейскими спецслужбами.  

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