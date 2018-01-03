Северная и Южная Кореи возобновили специальную линию связи

КНДР возобновила специальную линию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом. Северокорейская сторона уже связалась с Южной Кореей по этой линии, сообщает ТАСС.

The New Times

Ранее КНДР объявила о том, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне. Ожидается, что страны таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.