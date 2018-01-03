Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Северная и Южная Кореи возобновили специальную линию связи

03.01.2018

КНДР возобновила специальную линию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом. Северокорейская сторона уже связалась с Южной Кореей по этой линии, сообщает ТАСС

Ранее КНДР объявила о том, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне. Ожидается, что страны таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Битва за Иерусалим

Что запретили и чего не досчитались

Рамзан Кадыров:портрет на фоне года

Тактика отложенного наказания

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.