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США запросили экстренное заседание ООН из-за событий в Иране

03.01.2018

США планируют созвать экстренные сессии в ООН в Нью-Йорке и в Женеве в связи с событиями в Иране, сообщает «Интерфакс».

«В ООН должны высказаться. Через несколько дней мы созовем экстренные сессии и в Нью-Йорке, и Совете ООН по правам человека в Женеве. Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу», — заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы США, напомнив протестные акции в Америке.

«Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в Facebook

Протестные акции в Иране начались в конце декабря, погибли 20 человек. Сотни людей задержаны.

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