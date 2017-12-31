В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка

На площади Ленина в Южно-Сахалинске сгорела главная елка. По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. Причиной называют неаккуратно пущенный фейерверк, сообщает Sakh.com.
«От новогодней красавицы остался только металлический каркас. Пожарные приехали быстро. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеры», — сообщает портал.
На Дальнем Востоке уже наступил Новый год! В Южно-Сахалинске хорошее начало года! Огненное! 😬😂 #мойпонелельник #новыйгод pic.twitter.com/CAeqfdKOOg— Seona Lee (@Seona_l) 31 декабря 2017 г.
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