В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка

На площади Ленина в Южно-Сахалинске сгорела главная елка. По словам очевидцев, искусственное дерево выгорело дотла. Причиной называют неаккуратно пущенный фейерверк, сообщает Sakh.com.

«От новогодней красавицы остался только металлический каркас. Пожарные приехали быстро. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеры», — сообщает портал.

The New Times