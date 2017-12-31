Взорвавшего бомбу в Петербурге арестовали на 2 месяца

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте на два месяца в отношении Дмитрия Лукьяненко.

«Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В тоже время в сообщении говорится, что Лукьяненко заявил о своем намерении обжаловать постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 31 декабря следователи предъявили Лукьяненко обвинение в терроризме. Взрыв произошел 27 декабря в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге, было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Позже президент Владимир Путин назвал преступление терактом.

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