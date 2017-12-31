В Иране правительство заблокировало доступ к Telegram и Instagram

Власти Ирана заблокировали доступ к приложению Instagram и мессенджеру Telegram, сообщает в воскресенье Associated Press. Мессенджером пользовались многие жители страны для получения информации о протестах, которые на неделе захлестнули Иран. Социальные медиа временно ограничены в качестве меры безопасности.

Уличные протесты в Иране начались 28 декабря, они стали самыми крупными с 2009 года. Десятки демонстрантов арестованы, два человека погибли. Ранее основатель Telegram Павел Дуров заблокировал канал amadnews, из-за того, что там опубликовали советы по использованию коктейлей Молотова против полиции.

The New Times