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Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм», а в Москве эвакуируют ТЦ

31.12.2017

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за ложные сообщения об актах терроризма с 5 до 10 лет лишения свободы.

В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6–8 лет лишения свободы.

Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть человека или иные тяжкие последствия.

Между тем 31 декабря из-за угрозы взрыва эвакуированы торговые центры «Капитолий» на юго-западе Москвы и торговый центр «Мега» в Химках, сообщает ТАСС. Здания исследуют кинологи. Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров, административных зданий в российских городах идет с сентября. Были «заминированы» более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн человек. 

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