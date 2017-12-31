Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм», а в Москве эвакуируют ТЦ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за ложные сообщения об актах терроризма с 5 до 10 лет лишения свободы.



В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6–8 лет лишения свободы.

Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть человека или иные тяжкие последствия.

Между тем 31 декабря из-за угрозы взрыва эвакуированы торговые центры «Капитолий» на юго-западе Москвы и торговый центр «Мега» в Химках, сообщает ТАСС . Здания исследуют кинологи. Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров, административных зданий в российских городах идет с сентября. Были «заминированы» более 3,5 тыс. объектов и эвакуированы более 2,5 млн человек.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:



Битва за Иерусалим



Что запретили и чего не досчитались



Рамзан Кадыров: портрет на фоне года



Тактика отложенного наказания



Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

