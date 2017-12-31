Путин ужесточил наказание за «телефонный терроризм», а в Москве эвакуируют ТЦ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за ложные сообщения об актах терроризма с 5 до 10 лет лишения свободы.
В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6–8 лет лишения свободы.
В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью «дестабилизации деятельности органов власти». Наказание в этих случаях предусматривается до 6–8 лет лишения свободы.
Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть человека или иные тяжкие последствия.
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