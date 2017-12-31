Устроившему взрыв в Петербурге предъявили обвинение в терроризме

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Суд 31 декабря рассмотрит ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства», — говорится в сообщении СК.
«Учитывая тяжесть совершенного деяния, а также то, что обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости», — сообщили следователи.
Взрыв произошел 27 декабря в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге, было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Позже президент Владимир Путин назвал преступление терактом.
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