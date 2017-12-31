Несовершеннолетнюю дочь Кадырова приняли в Федерацию практической стрельбы РФ

15-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат приняли в Федерацию практической стрельбы России, сообщает «Эхо Москвы». Как отметил помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов, Хутмат Кадырова стала первой девушкой, зарегистрированной в этой организации. Кадыров поощряет увлечение дочери и считает, что любая девушка должна уметь правильно владеть оружием. Обычно, по правилам Федераций практической стрельбы, чтобы вступить в организацию, необходимо иметь разрешение на оружие от МВД, которое выдается только совершеннолетним гражданам.

The New Times

В сентябре Кадыров в Instagram публиковал видео с тренировки дочерей по стрельбе.