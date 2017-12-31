Telegram заблокировал канал иранской оппозиции за призывы к насилию

Мессенджер Telegram заблокировал канал amadnews. По словам основателя компании Павла Дурова, это сделано из-за того, что в канале опубликовали советы по использованию коктейлей Молотова против полиции.

«Канал Telegram (amadnews) начал инструктировать своих подписчиков как использовать коктейли Молотова против полиции и был заблокирован из-за нашего правила «нет призывов к насилию», — написал Дуров в Twitter.

30 декабря к Дурову публично обратился министр коммуникаций Ирана Азари Джахроми, рассказав про некий канал с призывами к использованию коктейлей Молотова и вооруженному восстанию. Как пишет «Медуза» , он потребовал «остановить подобные призывы через Telegram».

Уличные протесты в Иране начались 28 декабря, они стали самыми крупными с 2009 года. Люди вышли на улицы из-за экономической ситуации — высокой безработицы и инфляции. Десятки демонстрантов арестованы, два человека погибли.

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