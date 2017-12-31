Telegram заблокировал канал иранской оппозиции за призывы к насилию

Мессенджер Telegram заблокировал канал amadnews. По словам основателя компании Павла Дурова, это сделано из-за того, что в канале опубликовали советы по использованию коктейлей Молотова против полиции.
«Канал Telegram (amadnews) начал инструктировать своих подписчиков как использовать коктейли Молотова против полиции и был заблокирован из-за нашего правила «нет призывов к насилию», — написал Дуров в Twitter.
Уличные протесты в Иране начались 28 декабря, они стали самыми крупными с 2009 года. Люди вышли на улицы из-за экономической ситуации — высокой безработицы и инфляции. Десятки демонстрантов арестованы, два человека погибли.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Битва за Иерусалим
Что запретили и чего не досчитались
Рамзан Кадыров:портрет на фоне года
Тактика отложенного наказания
Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию