В Иране погибли два участника акции протеста

Два демонстранта убиты на протестном митинге в Иране, сообщает Associated Press. Кто именно стрелял в демонстрантов, не сообщается, но местные власти говорят, что это не были полицейские.
Уличные протесты, начавшиеся в четверг, стали самыми крупными с 2009 года. За последние два дня власти арестовали десятки людей в разных городах Ирана. Протесты начались из-за экономической ситуации — высокой безработицы и инфляции. Так цены на яйца и птицу выросли на 40%.
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