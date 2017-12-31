В Иране погибли два участника акции протеста

Два демонстранта убиты на протестном митинге в Иране, сообщает Associated Press. Кто именно стрелял в демонстрантов, не сообщается, но местные власти говорят, что это не были полицейские.

Уличные протесты, начавшиеся в четверг, стали самыми крупными с 2009 года. За последние два дня власти арестовали десятки людей в разных городах Ирана. Протесты начались из-за экономической ситуации — высокой безработицы и инфляции. Так цены на яйца и птицу выросли на 40%.

The New Times