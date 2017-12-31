Минфин скрыл информацию о зарплатах министров

С сайте Министерства финансов России удалены данные о зарплатах федеральных министров, которые впервые были опубликованы в декабре 2017 года, сообщает РБК. 28 декабря более десятка наборов открытых данных, включавших численность работников и среднемесячные зарплаты в государственных органах, количество служебных автомобилей и т.д., исчезли.

Как ранее сообщало агентство, исходя из опубликованных и теперь удаленных файлов, самым высокооплачиваемым министром в 2016 году был министр финансов (1,729 млн руб. в месяц). Далее шли министр экономического развития (1,266 млн руб.) и министр энергетики (1,155 млн). Они получали в 11–13 раз больше среднего сотрудника их ведомств.

По информации РБК, обнародование зарплат министров вызвало недовольство в ведомствах. Так, собеседник в одном из министерств сравнил это с «диверсией».

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