В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ранении двух человек на Никольской улице.

«В воскресенье в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Вечером 30 декабря возле одного из баров на Никольской улице в Москве ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову, уточняет ТАСС

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