Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

31.12.2017

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ранении двух человек на Никольской улице.

«В воскресенье в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Вечером 30 декабря возле одного из баров на Никольской улице в Москве ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову, уточняет ТАСС.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Битва за Иерусалим

Что запретили и чего не досчитались

Рамзан Кадыров:портрет на фоне года

Тактика отложенного наказания

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.