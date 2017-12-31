В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ранении двух человек на Никольской улице.
«В воскресенье в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.
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