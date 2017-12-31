Подозреваемого во взрыве в Петербурге допрашивают

Организатор и исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства в супермаркете Петербурга задержан, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Взрыв произошел 27 декабря в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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