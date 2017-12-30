Собчак требует прокуратуру проверить видео с ребенком, просящим Деда Мороза оставить Путина президентом

В опубликованном сообщении сказано, что по закону привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних запрещено. Ролик «Единой России» может нарушать два федеральных закона: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме», а также «О выборах президента».
«В случае выявления и подтверждения фактов нарушения законодательства Российской Федерации о выборах — принять незамедлительные меры, в том числе с учетом полномочий ЦИК РФ, для прекращения противоправных действий и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, административной либо уголовной, в зависимости от характера и тяжести выявленного правонарушения», — говорится в сообщении на сайте.
Ролик опубликован на YouTube 28 декабря. На нем девочка, показывая на экран телевизора, в котором идет выступление Путина, спрашивает Деда Мороза: «А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом?». В ответ Дед Мороз говорит: «Знаешь, сколько я таких просьб получаю?» Видео уже удалено с YouTube.
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