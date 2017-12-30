Навальный прокомментировал решение Верховного суда по его жалобе на ЦИК

Алексей Навальный прокомментировал в своем Twitter в субботу, 30 декабря, решение Верховного суда, который признал законным отказ ЦИК допустить его к выборам президента.
Оппозиционер заявил, что не признает выборы без конкуренции и напомнил о своем призыве бойкотировать выборы. Он также сказал, что таких судей нужно самих судить.
Верховный суд России отказал нам в иске и также считает, что на выборы меня пускать нельзя. У меня есть три комментария:— Alexey Navalny (@navalny) 30 декабря 2017 г.
1. КМБУ
2. Таких судей надо самих судить.
3. Забастовка избирателей. Мы не признаём выборы без конкуренции.
Верховный суд РФ признал законным отказ Центроизбиркома в допуске Алексея Навального до выборов президента страны 30 декабря. Сам политик не присутствовал на заседании. Представитель прокуратуры, выступая в Верховном суде, признала решение ЦИК законным.
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