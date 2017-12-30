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Навальный прокомментировал решение Верховного суда по его жалобе на ЦИК

30.12.2017

Алексей Навальный прокомментировал в своем Twitter в субботу, 30 декабря, решение Верховного суда, который признал законным отказ ЦИК допустить его к выборам президента. 

Оппозиционер заявил, что не признает выборы без конкуренции и напомнил о своем призыве бойкотировать выборы. Он также сказал, что таких судей нужно самих судить.



Верховный суд РФ признал законным отказ Центроизбиркома в допуске Алексея Навального до выборов президента страны 30 декабря. Сам политик не присутствовал на заседании. Представитель прокуратуры, выступая в Верховном суде, признала решение ЦИК законным.

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