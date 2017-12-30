В Петербурге неизвестные с ножами напали на активиста «Артподготовки»*

«Выходил из парадной на работу. Много ножевых ранений, поврежден желудок и внутренние органы. Успел сказать: «НОДовцы» и потерял сознание», — сообщила в Facebook Ретинская.
Оппозиционера госпитализировали. По данным «Медиозоны», пациент по имени Владимир Иванютенко находится в реанимации одной из петербургских больниц. Там не смогли уточнить информацию о состоянии здоровья активиста.
Иванютенко известен своей привычкой на оппозиционные демонстрации выходить в маске президента РФ Владимира Путина.
*«Артподготовка» — это запрещенная в РФ организация, которую в октябре Красноярский краевой суд признал экстремистской.
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