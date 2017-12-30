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Верховный суд признал законным недопуск на выборы президента Навального

30.12.2017

Верховный суд РФ признал законным отказ Центроизбиркома в допуске Алексея Навального до выборов президента страны, сообщает в субботу, 30 декабря,  «Дождь».

Сам оппозиционер не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы Иван Жданов и Александр Помазуев. Последний на заседании апеллировал к Конституции России, которая гарантирует равный допуск всех граждан страны до выборов. Также юрист указал суду на то, что основная причина отказа Навальному — это повторный приговор по «делу Кировлеса», который дословно повторяет первый, отмененный Европейским судом по правам человека.

Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры, выступая в Верховном суде, признала решение ЦИК законным.


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