Верховный суд признал законным недопуск на выборы президента Навального

Верховный суд РФ признал законным отказ Центроизбиркома в допуске Алексея Навального до выборов президента страны, сообщает в субботу, 30 декабря, «Дождь».

Сам оппозиционер не присутствовал на заседании. Его интересы представляли юристы Иван Жданов и Александр Помазуев. Последний на заседании апеллировал к Конституции России, которая гарантирует равный допуск всех граждан страны до выборов. Также юрист указал суду на то, что основная причина отказа Навальному — это повторный приговор по «делу Кировлеса», который дословно повторяет первый, отмененный Европейским судом по правам человека.



Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры, выступая в Верховном суде, признала решение ЦИК законным





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