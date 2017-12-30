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Путин поздравил Трампа с Новым Годом и выразил надежду на конструктивный диалог с США

30.12.2017

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента США Дональда Трампа и выразил надежду на конструктивный диалога между странами, сообщается в субботу, 30 декабря, на сайте Кремля. 

Президент России сказал, что, в нынешней сложной международной обстановке конструктивный двусторонний диалог укрепит «стратегическую стабильность» в мире и поможет найти ответы на глобальные вызовы и угрозы. Также Путин поздравил несколько других глав государств: королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II, президента Сирии Башара Асада, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и других. 

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