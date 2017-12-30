Прокуратура признала законным отказ ЦИК регистрировать Навального

Прокурор Лариса Мосалова назвала законным отказ Центризбиркома допустить Алексея Навального к выборам президента, сообщает в субботу, 30 декабря, корреспондент «Дождя».

Заявлние прозвучало в ходе заседания в Верховном суде, где рассматривается жалоба Навального на решение ЦИК. Представитель Навального Александр Помазуев отметил, что право гражданина выдвигать свою кандидатуру гарантируется Конституцией. Также Помазуев сказал, что основная причина отказа оппозиционеру — это повторный приговор по «делу Кировлеса». При этом второй приговор дословно повторяет первый. «ЦИК могла осуществить регистрацию, для этого она и предусмотрена, чтобы с учетом всех обстоятельств — решений судов, анализа законодательства — принять индивидуальное решение», — сказал Помазуев на заседании в Веровном суде.

Юристы ЦИК, в свою очередь, просили оставить решение комиссии в силе.

Центризбирком отказал в регистрации Навальному 25 декабря. В ответ на это политик призвал бойкотировать выборы. Оппозиционер анонсировал общероссийскую акцию протеста 28 января.





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