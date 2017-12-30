Посол РФ в США ответил на решение назвать улицу в Вашигнтоне именем Немцова

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможное переименование улицы в Вашингтоне, на которой расположено посольство, в честь Бориса Немцова. Заявление Антонов сделал в субботу, 30 декабря, в ходе интервью RTVi.



По словам посла, Россия поддержит любое решение США о переименовании улицы в Вашингтоне. Он добавил, что для России важно, чтобы решение о переименовании преследовало «благородные цели». «Я как работал, как мои товарищи работали, так мы и будем работать», — сказал Антонов.

Профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно проголосовал за присвоение улице, на которой расположено российское посольство, имени Немцова. Это произошло в декабре. Местный депутат Мэри Че подчеркнула, что переименование отдает дань памяти усилиям, которые Немцов прилагал ради достижения демократии.





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