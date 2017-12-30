Reuters: Российские корабли доставляют в КНДР нефть в обход санкций

В октябре и ноябре были несколько раз зафиксированы российские суда, доставляющие контрабандную нефть в КНДР, сообщает в субботу, 30 декабря, Reuters.
Агентство ссылается на источники в Европейской службе безопасности. Еще один источник Reuters подтвердил факт переправки топлива с российского корабля на северокорейский корабль, но подчеркнул, что нет доказательств причастности властей России к контрабанде.
23 декабря Совет Безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против КНДР. В страну запрещено поставлять более 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год.
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