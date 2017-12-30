Reuters: Российские корабли доставляют в КНДР нефть в обход санкций

В октябре и ноябре были несколько раз зафиксированы российские суда, доставляющие контрабандную нефть в КНДР, сообщает в субботу, 30 декабря, Reuters.

Агентство ссылается на источники в Европейской службе безопасности. Еще один источник Reuters подтвердил факт переправки топлива с российского корабля на северокорейский корабль, но подчеркнул, что нет доказательств причастности властей России к контрабанде.



По словам собеседников, факты поставки нефти КНДР из РФ подтверждают данные морской разведки и спутниковые снимки российских кораблей в Тихом океане. Согласно этим данным, одним из контрабандистских судов был танкер «Витязь». По документам контроля порта Славянка, «Витязь» покинул порт 15 октября с 1,6 тыс. т нефти и направлялся к рыболовному флоту в Японском море. При этом на корабле в течении двух дней был отключен транспондер. По словам источников, «Витязь» перекачал топливо на северокорейский танкер Сам Ма 2.

23 декабря Совет Безопасности ООН проголосовал за ужесточение санкций против КНДР. В страну запрещено поставлять более 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год.







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