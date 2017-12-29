Путин подписал закон о списании долгов по имущественным налогам c физлиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому физическим лицам списывается задолженность по имущественным налогам. Документ опубликован в пятницу, 29 декабря, на официальном сайте правовой информации.

Согласно закону, ликвидации подвергается задолженность, образовавшаяся на 1 января 2015 года. Также признаются безнадежными к взысканию и списываются долги индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2015 года.

Закон был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации спустя пять дней. Путин пообещал провести амнистию по задолжностям для 50 млн человек на ежегодной большой пресс-конференции.