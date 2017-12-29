Неизвестный расстрелял прихожан коптской церкви близ Каира

Неизвестный пытался взять церковь штурмом. Полицейские открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего. Сообщается о трех погибших стражах порядка.
Христиане в Египте регулярно подвергаются нападениям со стороны радикальных мусульман. Так, из-за бомбы в апреле у двух церквей погибли более 40 человек. 30 человек стали жертвами нападения на автобусы, перевозивших коптов в египетской провинции Минья.
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