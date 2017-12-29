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Неизвестный расстрелял прихожан коптской церкви близ Каира

29.12.2017

Вооруженный человек открыл стрельбу и убил как минимум девять человек в коптской церкви, расположенной к югу от Каира, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Интерфакс».

Неизвестный пытался взять церковь штурмом. Полицейские открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего. Сообщается о трех погибших стражах порядка.

Христиане в Египте регулярно подвергаются нападениям со стороны радикальных мусульман. Так, из-за бомбы в апреле у двух церквей погибли более 40 человек. 30 человек стали жертвами нападения на автобусы, перевозивших коптов в египетской провинции Минья.


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