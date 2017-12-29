Уильяма Браудера в России заочно приговорили к 9 годам колонии

Главу инвестиционного фонда Hermitage Capital британца Уильяма Браудера Тверской суд Москвы заочно приговорил в России к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Интерфакс».
Суд также постановил взыскать с Браудера и его партнера по фонду Ивана Черкасова более 4 млрд руб. в счет потерпевших — трех отделений управления Федеральной налоговой службы по Москве. Защита заявила, что обжалует приговор.
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