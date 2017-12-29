Павел Чиков: Итоги работы «Зоны права» в 2017 году

Осуждены 43 человека (11 полицейских, 25 сотрудников ФСИН, 2 врача, 1 педагог, 1 военнослужащий, 3 гражданских).



В июне Забайкальский краевой суд утвердил обвинительный приговор 8 сотрудникам ИК-10 (где в свое время отбывал наказание Михаил Ходорковский), избивших заключенных. Сотрудники колонии выстраивались в «живые коридоры» и пускали по ним осужденных по одному. При этом оперативники били потерпевших дубинками, электрошокерами, травили овчарками.

В октябре Краснодарский краевой суд поставил точку в деле 10 сотрудников Белореченской воспитательной колонии. Они избили подростков, раздели их догола, заставляли мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз. Один из потерпевших — 16-летний украинец Виталий Поп скончался.

В октябре Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор 7 сотрудникам УФСИН, которые издевались над заключенными в 2012 и 2015 годах в ИК-1 Элисты. Один из них (Дмитрий Батырев), которому нанесли 60 ударов, в том числе резиновой палкой, умер.

В Челябинске началось рассмотрение дела в отношении четверых сотрудников ИК-2, которые обвиняются в пытках заключенных. Один из них — чеченец Султан Исраилов — был найден повешенным. По данным следствия, оперуполномоченные накинули на шею мужчины петлю и привязали к металлической решетке окна.

В Элисте идет суд над сотрудником ИК-1, который обхватил руками шею заключенного и стал душить его. Кроме того, работник колонии семь раз ударил мужчину по лицу и в область грудной клетки.

«Зона права» традиционно меняет умирающих без медпомощи осужденных на свежих в форме и при погонах. В уходящем году получилось 1 к 5.

9 тяжелобольных осужденных освобождены от дальнейшего отбывания наказания по решениям судов.

Сумма компенсаций, присужденных пострадавшим (пытки в полиции, неоказание медпомощи в учреждениях ФСИН России) по линии ЕСПЧ — € 233,5 тыс.

Сумма компенсаций, присужденных пострадавшим в национальных судах - 9 млн 175 тыс. рублей.

Итого 25,5 млн рублей

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