Максимальные дотации правительства получат 4 московских вуза

МФТИ, МИСиС, Высшая школа экономики и МИФИ получат в 2018 году максимальные дотации из госбюджета — 808,8 млн руб. Вообще, правительство России выделило на поддержку высших учебных заведений страны 9 млрд 908 млн руб., деньги распределены между 21 вузом, сообщают в правительстве.

«9,908 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» госпрограммы «Развитие образования», — говорится в сообщении.

Максимальную дотацию в 808,8 млрд руб. получат также Томский, Новосибирский госуниверситеты и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Поддержка направлена на то, чтобы к 2020 году не менее пяти российских вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов.

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