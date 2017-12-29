Максимальные дотации правительства получат 4 московских вуза

МФТИ, МИСиС, Высшая школа экономики и МИФИ получат в 2018 году максимальные дотации из госбюджета — 808,8 млн руб. Вообще, правительство России выделило на поддержку высших учебных заведений страны 9 млрд 908 млн руб., деньги распределены между 21 вузом, сообщают в правительстве.
«9,908 млрд рублей распределяются 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» госпрограммы «Развитие образования», — говорится в сообщении.
Поддержка направлена на то, чтобы к 2020 году не менее пяти российских вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Что запретили и чего не досчитались
Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»
Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию
Суд суров, но можно не являться