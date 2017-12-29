Михалков, Кончаловский, Бондарчук и еще 30 кинематографистов просят сменить гендиректора Госфильмофонда

Кинематографисты ставят в вину Бородачеву отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов и финансирование «дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда». Также гендиректора обвиняют в «неприятии современных технологий». Вместо Николая Бородачева подписавшие письмо просят назначить директора департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслава Тельнова, который «обладает всеми необходимыми профессиональными качествами».
В ноябре представители «Союзмультфильма», «Ленфильма» и «Киностудии им. М.Горького» подписали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обвинили Госфильмофонд в нарушении авторских прав. Три студии пытаются вернуть себе авторские права на коллекции фильмов, которые они сняли до 2001 года.
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