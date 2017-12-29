Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Михалков, Кончаловский, Бондарчук и еще 30 кинематографистов просят сменить гендиректора Госфильмофонда

29.12.2017

Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель и еще около 30 российских кинематографистов подписали письмо в правительство России с просьбой сменить гендиректора Госфильмофонда Николая Бородачева, сообщает в пятницу, 29 декабря, ТАСС.

Кинематографисты ставят в вину Бородачеву отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов и финансирование «дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда». Также гендиректора обвиняют в «неприятии современных технологий». Вместо Николая Бородачева подписавшие письмо просят назначить директора департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслава Тельнова, который «обладает всеми необходимыми профессиональными качествами».

В ноябре представители «Союзмультфильма», «Ленфильма» и «Киностудии им. М.Горького» подписали коллективное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором обвинили Госфильмофонд в нарушении авторских прав. Три студии пытаются вернуть себе авторские права на коллекции фильмов, которые они сняли до 2001 года.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Битва за Иерусалим

Что запретили и чего не досчитались

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Суд суров, но можно не являться

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.