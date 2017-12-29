Дептранс: Авария с автобусом в Москве произошла из-за столкновения с автомобилем

Легковой автомобиль — это черный Daewoo Nexia. На него выдана лицензия такси. Водители автобуса и легкового автомобиля не пытались скрыться с места происшествия.. В Диптрансе подчеркнули, что у водителя автобуса нет нарушений с 2015 года.
25 декабря автобус въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». В результате четыре человека погибли. По словам водителя, причиной аварии стали отказавшие тормоза.
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