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Дептранс: Авария с автобусом в Москве произошла из-за столкновения с автомобилем

29.12.2017

По предварительным данным расследования департамента транспорта Москвы, автобус наехал на остановку на Сходненской улице из-за того, что в него врезался легковой автомобиль, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Дождь».

Легковой автомобиль — это черный Daewoo Nexia. На него  выдана лицензия такси. Водители автобуса и легкового автомобиля не пытались скрыться с места происшествия.. В Диптрансе подчеркнули, что у водителя автобуса нет нарушений с 2015 года.

25 декабря автобус въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар». В результате четыре человека погибли. По словам водителя, причиной аварии стали отказавшие тормоза.


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