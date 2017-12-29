В Киргизии задержали гражданина СНГ, готовящего совершить в РФ теракт на праздниках

Член диверсионно-террористической
группы, ехавший из Сирии в Россию, чтобы совершить во время новгодних праздников теракт, задержан в Киргизии, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Интерфакс»
со ссылкой на
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.
Имя задержанного не называется, известно только, что он гражданин СНГ, который воевал в Сирии на стороне религиозных экстремистов. Задержанный прошел минно-взрывную п
одготовку в лагерях террористов. Сейчас он дает признательные показания.
27 декабря в Петербурге неизвестный взорвал бомбу в магазине «Перекресток». В результате пострадали 13 человек.