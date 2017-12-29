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В Киргизии задержали гражданина СНГ, готовящего совершить в РФ теракт на праздниках

29.12.2017

Член диверсионно-террористической группы, ехавший из Сирии в Россию, чтобы совершить во время новгодних праздников теракт, задержан в Киргизии, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на  Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Имя задержанного не называется, известно только, что он гражданин СНГ, который  воевал в Сирии на стороне религиозных экстремистов. Задержанный прошел минно-взрывную подготовку в лагерях террористов. Сейчас он дает признательные показания.

27 декабря в Петербурге неизвестный взорвал бомбу в магазине «Перекресток». В результате пострадали 13 человек.

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