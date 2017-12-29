Кампанию Путина профинансируют близкие к «Единой России» фонды

Бóльшая часть избирательного фонда кампании президента РФ Владимира Путина будет заполнена за счет пожертвований фондов поддержки регионального сотрудничества и развития, сообщает в пятницу, 29 декабря, РБК со ссылкой на два источника в Кремле.

Это — бывшие фонды поддержки партии «Единая Россия». 18 декабря в Москве прошла встреча председателей региональных фондов, по итогам которой была принята резолюция об активном участии «в кампании по повышению электоральной активности граждан России», сообщил РБК один из участников встречи. В рамках резолюции ряд фондов направит часть оставшихся на их счетах средств на наполнение избирательного фонда Путина, пишет РБК. Сколько фондов пожертвуют деньги на кампанию президента, пока неизвестно, но, по данным источников РБК, скорее всего, их будет не больше двадцати.

На выборах 2012 года в избирательный фонд Владимира Путина поступило 431 млн. руб. Закон РФ не позволяет иметь избирательный фонд больше 400 млн. Все лишние средства кандидат обязан вернуть жертвователям.