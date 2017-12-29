Автобус врезался в остановку на Северо-Западе Москвы

На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Новая газета» со ссылкой на в УВД по Северо-западному округу ГУ МВД столицы.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило о двух погибших, однако «Новой газете» в ГИБДД и МЧС опровергли эту информацию.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) 29 декабря 2017 г.

The New Times

25 декабря в Москве автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. Погибли четыре человека.





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