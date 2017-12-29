Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Автобус врезался в остановку на Северо-Западе Москвы

29.12.2017

На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку, сообщает в пятницу, 29 декабря, «Новая газета» со ссылкой на в УВД по Северо-западному округу ГУ МВД столицы.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило о двух погибших, однако «Новой газете» в ГИБДД и МЧС опровергли эту информацию.



25 декабря в Москве автобус выехал с дороги на тротуар и скатился в подземный переход. Погибли четыре человека.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:


Битва за Иерусалим

Что запретили и чего не досчитались

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Суд суров, но можно не являться

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.