Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «День свободных выборов»

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал главу совета муниципальных депутатов Красносельского района Илью Яшина на 30 тыс. руб. за нарушение правил проведения массовых мероприятий при праздновании «Дня свободных выборов» в сквере на Лермонтовской площади, сообщает в четверг, 28 декабря, «Медиазона».

Процесс вела судья Юлия Мордвинова. Интересы обвиняемого представляли адвокаты Михаил Бирюков и Александр Глушенков.

Яшина задержали 28 декабря. 24 декабря он как глава муниципального собрания провел «День свободных выборов» в форме собрания граждан, так как устраивать праздник ему запретил суд. На мероприятии присутствовали несколько сотен человек. Полиция не пыталась пресечь акцию, однако позже сообщила, что в отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.