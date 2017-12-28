Яшина оставили в ОВД до суда

Главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина оставили в отделении полиции до суда. Об этом сообщил Дмитрий Таралов.

«У Илья Яшина изъяли телефон, ключи и удостоверение. Его оставляют в ОВД Красносельский до суда», — написал Таралов в Twitter.

Ранее 28 декабря Яшина около его дома задержала полиция

24 декабря Яшин провел «День свободных выборов» в форме собрания граждан, так как формат праздника запретил суд. На акцию пришли несколько сотен людей. Полиция в ход мероприятия не вмешивалась, но позже сообщила, что в отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.