Алексей Навальный: Кто удаляет видео в YouTube

YouTube наконец-то сообщил нам, что ролик с призывом участвовать в 28.01 был удален ошибочно и они приносят свои извинения.



Анна, добрый день!

К сожалению, многочисленные ссылки в описании были восприняты как спам. Приносим извинения за ошибочную блокировку.

У нас есть команда, которая занимается выявлением и удалением спама с YouTube. Иногда видео, попадающее на проверку, ошибочно снимается. Когда нам сообщают об ошибке, мы просматриваем контент и предпринимаем соответствующие действия, включая восстановление видео и каналов.

Спасибо,

Ольга

Однако это письмо еще больше доказывает, что в YouTube идет ручной мухлеж с роликами политического содержания.

1. Изначально нам сообщили, что проблема в «неправомерных хэштегах». Сейчас пишут, что ссылки в описании ролика были восприняты как спам. И это звучит как чушь. Спам — это рассылка чего-то без разрешения получателей. А тут ссылки под нашим же роликом.

2. YouTube признается, что ролики отсматривает некая «команда». Она выявляет и удаляет спам. Команда, а не алгоритм. Ну я, конечно, могу предположить, что в команде YouTube сидит человек, принявший наш ролик (у которого на момент блокировки было около миллиона просмотров) за спам. Но это будет очень натянутое предположение. Не может быть спама с канала с 1,6 млн подписчиков, чьи ролики регулярно висят в топе.

Я уж не знаю, может, там сидят кремлевские шпионы. Или Пригожин подкупил «членов команды». Или там сидит идейный запутинец. Но теперь становится еще более очевидно, что это злой умысел и ручная политически мотивированная дискриминация.

Мы просим и российский, и международный YouTube нормально прояснить все происходящее, как нам, так и широкой публике.

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