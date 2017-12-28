Полиция задержала Илью Яшина

Главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция. По его словам, полицейские намерены доставить его в местный ОВД.

«Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников», — сообщил Яшин в Twitter.

The New Times

24 декабря Яшин провел «День свободных выборов» в форме собрания граждан, так как формат праздника запретил суд. На акцию пришли несколько сотен людей. Полиция в ход мероприятия не вмешивалась, но позже сообщила, что в отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.

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