Полиция задержала Илью Яшина

Главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина задержала полиция. По его словам, полицейские намерены доставить его в местный ОВД.
«Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников», — сообщил Яшин в Twitter.
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