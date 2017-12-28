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Песков заявил, что осужденные в РФ украинцы не подлежат обмену

28.12.2017

Осужденные по различным статьям УК России украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается ряда лиц, которые осуждены здесь в России, то безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — цитирует Пескова ТАСС

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках обмена пленными на Донбассе 27 декабря не освободила российских граждан, так как сделает это только в случае возврата на родину осужденных в России украинцев. 

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