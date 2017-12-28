Видео Навального на YouTube заблокировали за «неправомерные хэштеги»

Обновлено: Youtube разблокировал ролик Алексея Навального. Политик написал в своем Telegram, что это было сделано после многочисленных жалоб.

Ролик Алексея Навального об акции протеста 28 января 2018 года на YouTube заблокировали из-за «неправомерных хэштегов». Об этом сам оппозиционер написал в четверг, 28 декабря, на своем сайте.

Навальный назвал эту причину «экзотической». По словам политика, в ролике были использованы хэштеги #забастовка #Навальный2018 #28января. Также Навальный высказал две версии блокировки своего видео: или «фабрика-троллей» нашла «уязвимый к манипуляциям алгоритм» видеосервиса или у властей России есть «свои люди в российском и/или международном YouTube, помогающие манипулировать системой и объясняющие, как это делать».Ролик Алексея Навального заблокировали 28 декабря. В нем политик призвал выйти на улицы 28 января, чтобы поддержать забастовку выборов президента.