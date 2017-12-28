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Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

28.12.2017

Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения наград военным, отличившимся в ходе операции в Сирии, назвал взрыв в магазине Санкт-Петербурга терактом, передает «Медиазона».

«Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — сказал Путин.

«Кстати, вчера дал указание директору ФСБ: при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона. Только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте», — отметил президент.

Следственный комитет 27 декабря по факту взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. 

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