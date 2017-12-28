Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии вручения наград военным, отличившимся в ходе операции в Сирии, назвал взрыв в магазине Санкт-Петербурга терактом, передает «Медиазона».
«Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — сказал Путин.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Что запретили и чего не досчитались
Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»
Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию
Суд суров, но можно не являться