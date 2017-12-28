Тиллерсон рассказал об отношении США к России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон написал в The New York Times статью об отношениях с Россией.
За последний год Соединенные Штаты столкнулись с огромными проблемами в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией и в своих усилиях по борьбе с международным терроризмом, заявляет Тиллерсон в самом начале статьи.
Он отмечает, что США настаивают на восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом, по мнению Тиллерсона, США и Россия должны взаимодействовать в случаях взаимного интереса. Это в первую очередь касается Сирии.
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