Тиллерсон рассказал об отношении США к России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон написал в The New York Times статью об отношениях с Россией.

За последний год Соединенные Штаты столкнулись с огромными проблемами в отношениях с Северной Кореей, Китаем и Россией и в своих усилиях по борьбе с международным терроризмом, заявляет Тиллерсон в самом начале статьи.

«Что касается России, то у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело. Сегодня у Соединенных Штатов плохие отношения с возрождающейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в наши выборы», — пишет Тиллерсон разделе, посвященном РФ.

Он отмечает, что США настаивают на восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом, по мнению Тиллерсона, США и Россия должны взаимодействовать в случаях взаимного интереса. Это в первую очередь касается Сирии.

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