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Видео Навального стало недоступным на YouTube

28.12.2017

Видеоролик, на котором оппозиционный политик Алексей Навальный призывает сторонников выйти на акцию протеста 28 января, оказался недоступен для просмотра.

«Да, последнее видео с призывом на акцию 28.01 все-таки заблокировано. Разбираемся почему», — отреагировал сам Навальный в Twitter.

Заявление о планах провести общероссийскую акцию протеста в рамках «забастовки избирателей» Навальный опубликовал 27 декабря. 25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказала Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты. После этого политик призвал к бойкоту голосования.

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