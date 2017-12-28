Видео Навального стало недоступным на YouTube

Видеоролик, на котором оппозиционный политик Алексей Навальный призывает сторонников выйти на акцию протеста 28 января, оказался недоступен для просмотра.
«Да, последнее видео с призывом на акцию 28.01 все-таки заблокировано. Разбираемся почему», — отреагировал сам Навальный в Twitter.
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