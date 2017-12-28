Обмен пленными на Украине состоялся по формуле 73 на 233

В результате обмена пленными между самопровозглашенными ДНР, ЛНР и Украиной были освобождены 233 представителя республик и 73 украинца, сообщает «Интерфакс». Граждан России среди них нет. Ранее планировалось, что Украина освободит 306 человек, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР 74, но с обеих сторон были отказавшиеся пересекать линию разграничения.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках обмена пленными на Донбассе не освободила российских граждан, так как сделает это только в случае возврата на родину осужденных в России украинцев, сообщает «Дождь», публикуя заявление Порошенко.
Стороны конфликта договорились обменивать пленных «всех на всех» в рамках Минских соглашений в 2015 году. Но процесс обмена в последний год не проводился. Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в переговоры об обмене пленными 15 ноября. Путин провел телефонные переговоры с лидерами самопровозглашенных республик на следующий день.
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