Обмен пленными на Украине состоялся по формуле 73 на 233

В результате обмена пленными между самопровозглашенными ДНР, ЛНР и Украиной были освобождены 233 представителя республик и 73 украинца, сообщает «Интерфакс». Граждан России среди них нет. Ранее планировалось, что Украина освободит 306 человек, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР 74, но с обеих сторон были отказавшиеся пересекать линию разграничения.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках обмена пленными на Донбассе не освободила российских граждан, так как сделает это только в случае возврата на родину осужденных в России украинцев, сообщает «Дождь», публикуя заявление Порошенко.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены за возвращение домой Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других», — сказал Порошенко.

Стороны конфликта договорились обменивать пленных «всех на всех» в рамках Минских соглашений в 2015 году. Но процесс обмена в последний год не проводился. Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в переговоры об обмене пленными 15 ноября. Путин провел телефонные переговоры с лидерами самопровозглашенных республик на следующий день.

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