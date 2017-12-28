Взрыв в Петербурге не признали терактом

Следственный комитет по факту взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной оценке взрывотехников, взорвалось самодельное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность эквивалентна 200 граммам в тротиловом эквиваленте.

Координацией действий всех служб по розыску подозреваемых занимается Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

«В среду около 18:45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина», — сообщает информационный центр НАК По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной, количество пострадавших составляет 13 человек.

«По состоянию на 08:00 28.12.2017 общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском пр. — 13 человек. Из них от госпитализации отказались 5. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», написала она в Twitter.

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