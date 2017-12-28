Экс-владельца фабрики «Меньшевик» задержали

Устроившего 27 декабря стрельбу на территории фабрики Илью Аверьянова полиция обнаружила и задержала, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик». Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий», — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

The New Times

Утром 27 декабря бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов в ходе конфликта с новыми собственниками выстрелил, убив охранника. Свои действия он объяснил самообороной , так его фабрику захватила «банда» с помощью «поддельных документов». После стрельбы он скрылся

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