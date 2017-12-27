В супермаркете Петербурга прогремел взрыв

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».

В результате взрыва пострадали три человека. Один находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно. Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте работают сотрудники МЧС, взрывотехники и полиция.

По данным ТАСС , пострадали десять человек, четверо госпитализированы.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Что запретили и чего не досчитались

Фейки года

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Суд суров, но можно не являться