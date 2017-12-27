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В супермаркете Петербурга прогремел взрыв

27.12.2017

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв, сообщает «Фонтанка»

В результате взрыва пострадали три человека. Один находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно. Взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте работают сотрудники МЧС, взрывотехники и полиция.

По данным ТАСС, пострадали десять человек, четверо госпитализированы.

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