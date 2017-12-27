Юрия Дмитриева отпустят из-под ареста 28 января

Историк Юрий Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде 28 января 2018 года, сообщает в среду, 27 декабря, «Новая газета».



Судья Петрозаводского городского суда Мария Носова отказалась продлевать арест историку. Также Носова удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу. Самого Дмитриева по решению судьи отравят на стационарное психиатрическое обследование в институте имени Сербского.

Юрий Дмитриев был задержан в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Защита историка и эксперты, выступавшие в суде, настаивают на том, что он делал снимки дочери, чтобы следить за ее здоровьем, так как она была очень худой. Экспертиза это подтвердила. Дмитриев, помимо профессиональной деятельности, возглавляет местное отделение «Мемориала».





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