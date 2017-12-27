Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Юрия Дмитриева отпустят из-под ареста 28 января

27.12.2017

Историк Юрий Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде 28 января 2018 года, сообщает в среду, 27 декабря, «Новая газета».

Судья  Петрозаводского городского суда Мария Носова отказалась продлевать арест историку. Также Носова удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу. Самого Дмитриева по решению судьи отравят на стационарное психиатрическое обследование в институте имени Сербского.

Юрий Дмитриев был задержан в середине декабря 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери. Защита историка и эксперты, выступавшие в суде, настаивают на том, что он делал снимки дочери, чтобы следить за ее здоровьем, так как она была очень худой. Экспертиза это подтвердила. Дмитриев, помимо профессиональной деятельности, возглавляет местное отделение «Мемориала».


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Фейки года

Донбасс: дни и ночи «Соляной симфонии»

Чекистский трюк оказался скрепой

Алексей Навальный: мы единственные, кто ведет избирательную кампанию

Суд суров, но можно не являться

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.